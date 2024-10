Vini da VL: quem é o MC morto a tiros em frente a bar na Grande SP

Em 2020, fez uma parceria com a Kondzilla. "Rotina Diferenciada" foi lançada em maio daquele ano, e o clipe tem 350 mil visualizações no YouTube.

No dia do lançamento, Vini não escondeu a felicidade. "Tô olhando todos os comentários. Gratidão família, um de muitos sonhos realizados", escreveu nos comentários.

Durante a pandemia, usou as redes para conscientizar os fãs. "É em momentos como esse que precisamos mostrar nossa preocupação", diz postagem no perfil da equipe do MC.

Baleado cinco vezes

Segundo a polícia, uma discussão foi o motivo do assassinato. Vinícius e o atirador haviam se encontrado em um primeiro estabelecimento, onde a mulher que acompanhava o suspeito cumprimentou Vini com um beijo no rosto. O suspeito se irritou com a interação e deixou o local, diz ao Brasil Urgente o delegado responsável pelo caso.