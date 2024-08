Lei Rouanet aprova projeto de R$ 2,5 milhões para escola de funk em SP

O MinC (Ministério da Cultura) aprovou para captação na Lei Rouanet um projeto de R$ 2,5 milhões para a construção de uma escola de funk em São Paulo. A produtora surgiu no Baile da DZ7, um dos principais eventos do estilo na cidade, em Paraisópolis, na zona sul.

Raul Nunes, idealizador da Escola de Música e Funk, surgida no Baile da DZ7, em Parisópolis Imagem: Divulgação / ClubeDZ7

O que aconteceu

O projeto "Escola de Música e Funk" foi autorizado pelo MinC a buscar R$ 2,5 milhões com um patrocinador, que poderá descontar esse valor dos seus impostos, segundo a regra da Lei Rouanet. Este patrocínio ainda não foi feito.

A realizadora é o Instituto DZ7, que nasceu no baile da zona sul da cidade. O criador é Raul Nunes, dono do ClubDZ7, na rua do evento, e de uma gravadora de música na região.