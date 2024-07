Mumuzinho 'pausa' vida na TV e mira renovar pagode em DVD: 'Sair do normal'

[Investir em Brodway] é para a gente sair do normal. Se você parar para ver os DVDs hoje, são DVDs belíssimos, mas falta algo, falta a música casar com o conteúdo. O que a gente está falando tem que ter a ver com o arranjo ali.

Belo grava participação em DVD de Mumuzinho em São Paulo Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

DVD tem 30 músicas, sendo 25 inéditas, e conta com convidados clássicos do pagode — como Belo, Thiaguinho, Péricles — e artistas do trap e forró. "Sou um cara eclético. É um DVD que pude mesclar e trazer outras referências. A gente tem a base do pagode. Me reconecto à música e trago canções para a galera curtir e ter uma renovação das minhas músicas do sucesso que eu já tive."

É um DVD de músicas sérias, com melodia, com letra. Gravo músicas para ficar. Tanto que, em 2013, gravei um DVD e canto as músicas até hoje... Esse DVD não é um DVD de momento de hype. Ele pode demorar cinco, dez anos, que creio que não vá demorar assim, mas as pessoas vão ouvir e falar 'que trabalho bonito'.

Mumuzinho se preocupou em ter convidados com alguma conexão com sua história. "Foram escolhidos a dedo. Hoje em dia é o seguinte: você faz um feat e está preocupado com o número que o cara tem. A consideração tem, a amizade tem, mas muitas das vezes é o número, é a collab, é o que o cara vai trazer de troca ali. Tenho uma história com cada um deles. Se você perguntar, conta uma história com o Mumu, eles vão te falar e eu tenho história com todos que cantaram comigo."

Cantor gravou o DVD em 3 de julho na Vibra, em São Paulo, e planeja sair em turnê pelo Brasil a partir de agosto. "Sou carioca, mas não sou do Rio de Janeiro, sou do Brasil. Sou conectado à música, o funk do Rio de Janeiro, o funk de São Paulo, a música do Nordeste, a todo tipo de música. [Escolhi gravar em] São Paulo porque em 2013 gravei meu primeiro DVD aqui. Quero devolver para São Paulo tudo o que conquistei. Volto a São Paulo para devolver tudo o que eles me deram no maior projeto da minha carreira."