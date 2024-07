Shows e festivais: black music, MPB e rock espantam frio do fim de semana

Lauryn Hill, seu filho YG Marley e Wyclef Jean se apresentam no sábado (13) no festival Chic Show 50 Anos de Black Music Imagem: Christopher Polk/Billboard via Getty Images

No sábado (13), Rio e São Paulo vão colocar no palco de dois festivais grandes nomes de vertentes da black music. No Allianz Parque, em São Paulo acontece o Chic Show 50 Anos, com performances de Criolo, Mano Brown e Lauryn Hill acompanhada de Wyclef Jean e do filho, YG Marley. No Riocentro, no Rio, o trap é a grande atração do Alma Festival, com 30PRAUM, L7NNON, Filipe Ret, Veigh, Papatinho, MC Maneirinho e TZ da Coronel.

O 30PRAUM é uma das atrações do Alma Festival no Rio Imagem: Marcos Nagelstein/Agência Preview

Também no Rio, continua a acontecer na Marina da Glória o Festival de Inverno Rio 2024. Neste fim de semana, haverá shows de Marina Sena, Vanessa da Mata e Liniker (sexta, 12), Pato Fu, Ana Carolina e Pitty (sábado, 13) e Ferrugem, Thiaguinho e Xande de Pilares (domingo, 14). O Canal Brasil transmite os shows ao vivo, na TV e no Globoplay, para todo o país.

Xande de Pilares encerra o Festival de Inverno Rio, neste domingo (14), na Marina da Glória Imagem: Lucas Leawry/Divulgação

Quem curte a cantora Céu tem duas oportunidades de conferir sua performance no palco. Nesta sexta (12), ela participa do show do cantor Marcos Valle, que também recebe Moreno Veloso e Rashid, no Cine Joia; e, no sábado (13), Céu passa com sua turnê pelo Circo Voador, no Rio.