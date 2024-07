Adriana Calcanhotto fala de 'loucura' por funk e trap: 'Sou fã da Ebony'

A única coisa que vejo é que o funk ainda é tratado como o samba era tratado no começo, com muito preconceito, uma visão muito limitada, muito diluída do que o funk é. Adriana Calcanhotto

Além do funk, ela diz que está curtindo trap e apaixonada pelo trabalho de Ebony. "A Ebony é muito braba", elogiou. A cantora concordou quando Rubel disse que uma colaboração entre as duas seria "incrível": "Também acho. Sou fã", completou Adriana. Ebony faz sucesso com faixas como "Pensamentos Intrusivos" e "Espero que Entendam".

Rubel também tem vontade de fazer outros "experimentos" com o funk. Ele, que já colaborou com BK, MC Carol e DJ Gabriel do Borel na faixa "PUT@RIA!", sonha em trabalhar com Kevin O Chris e MC Saci.

Tenho muita vontade de continuar colaborando e fazendo experimentos de outras possibilidades de diálogo do funk com o que se considera MPB mais tradicional. Rubel

Rubel foi convidado por Adriana Calcanhoto para se apresentar no festival Turá, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Novos projetos

Rubel está se dedicando a um álbum novo enquanto faz a turnê "As Palavras". "Pretendo lançar no início do ano que vem, em março, abril. [...] Esse é meu grande projeto neste momento, mas não posso falar muito ainda sobre ele".