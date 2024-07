Show de 30 anos do Planet Hemp tem culto à maconha e baseado rolando solto

"Escutei na rádio e primeira vez e não parei mais. A sonoridade e as mensagens passadas chamaram minha atenção desde o início. O disco que mais me marcou foi 'Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Para'", conta.

Já Rodrigo, engenheiro de segurança no trabalho, de 41 anos, tem outro álbum favorito e comemora a legalização por parte do STF. "O CD 'Usuário', escutei até furar. Ouvia ele sem parar. Na época que esse disco foi lançado, era inimaginável o cenário que vemos hoje, com disponibilidade medicinal inclusive. É o primeiro passo. É algo que o Planet falou há 30 anos e somente agora tivemos algum avanço", diz.

Erva liberada?

A revista para entrada no show era leve. A segurança parecia ter orientação apenas para confiscar tesoura e objetos pontiagudos. Um funcionário da segurança que conversou com a reportagem e não quis se identificar disse que poucas pessoas tiveram pertences tomados. No show, porém, grande parte do público fumava seus baseados.

Referências musicais

O Planet Hemp fez questão de ressaltar suas referências musicais durante todo o show, assim como os fãs por meio de suas camisetas. Foram citadas no palco, entre outros Public Enemy, Garotos Podres, Ratos de Porão, Rage Against the Machine e Suicidal Tendencies.