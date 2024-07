Com Solange Couto como matriarca, nova série representa família brasileira

Jovem precisa se adaptar ao caos de viver com a família toda: avó, pais, irmãs e as eventuais visitas do irmão mais velho e sobrinho. E, com a convivência, surgem desentendimentos e situações típicas de uma família brasileira.

Solange conta que sua família se parece com os Silva até no jeito de falar. "O tom de voz pode parecer em alguns momentos aspereza, grosseria, mas não é. É um costume. Isso que dá vida à minha personagem. É delicioso viver de novo das formas da minha infância."

Pedro Ottoni e Solange Couto interpretam neto e avó em 'Toda Família Tem' Imagem: Divulgação/Prime Video

Como é uma família brasileira, os personagens traduzem muito da vida do brasileiro. Esse jeito de correr atrás das coisas para resolver problemas, realizar sonhos, deixar a família bem.

Érico Brás

Érico Brás interpreta Jorge, padrasto de Pê e genro de Dona Geni. Ele e a esposa, Deise (Maíra Azevedo) fazem de tudo para agradar os filhos e ajudar a matriarca a sustentar a casa.

Público também se identificará com o dia a dia dos Silva. "Essa capacidade de se reinventar é uma característica das famílias brasileiras. A gente busca o tempo todo por uma resposta para um problema novo que está surgindo", afirma Maíra.