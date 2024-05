Virada Cultural: Planta & Raiz lota show com fãs na zona sul de SP

A banda Planta & Raiz lotou a Arena Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na Virada Cultural da Solidariedade, na tarde de sábado (18).

O que aconteceu

A banda agitou o público de Parelheiros, mesmo com a chuva apertando. Durante o show, eles cantaram sucessos de Bob Marley, como "Is This Love" e "No Woman no cry" em um formato acústico.

A banda comentou sobre a felicidade em tocar na região. "A gente ama tocar na quebrada. O reggae é música do gueto. A mensagem do estilo é trazer esperança. Todos mundo é capaz de realizar o sonho que a gente tem na mente", disse Zeider, vocalista do Planta & Raiz com exclusividade para o Splash.