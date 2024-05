Joelma leva público para a Virada Cultural pela primeira vez

Público de diversos bairros marcam presença na Virada Cultural no Centro de São Paulo pela primeira vez. Os fãs foram para assistir show da Joelma.

O que aconteceu

Um grupo de amigos saiu de Guaianases, na zona leste de SP, para aproveitar o show da paraense no Vale do Anhangabaú. "A gente curtiu as últimas edições na zona leste, mas jamais perderíamos Joelma e Pablo Vittar", disse Iara Camargo, 28.

Apesar do clima de violência do centro de São Paulo, eles compartilharam que estão satisfeitos com o policiamento. "A gente se cuida. Vem sem celular, só com dinheiro. Mas dessa vez estou achando bem tranquilo", contou Leo Martins, 33.