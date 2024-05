É hoje? Público critica organização da Virada Cultural: 'Mal divulgada'

Para parte do público, o auge da Virada pode ter ficado no passado.

É rapaziada, quem foi na virada cultural de verdade foi, quem não foi talvez perdeu a chance ? 20/05 TARDE DE OUTONO (@Pestemlke) May 18, 2024

O que diz a Prefeitura

UOL entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para posicionamento. Em nota, o órgão declarou: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que a Virada Cultural é um dos mais importantes eventos da cidade, amplamente aprovado pela população e pensado para levar cultura, sobretudo, aos bairros da periferia, além de relevante estímulo para a economia local. Dados do Observatório do Turismo mostram que, em 2023, 86% do público considerou acertado o modelo de atrações distribuídas pela cidade. Para 64% dos entrevistados, o evento tem melhorado a cada ano".

O Município tem feito ampla divulgação do evento, já tradicional na cidade, com publicações nos seus canais oficiais (sites e redes sociais), apoio dos artistas que gravaram vídeos divulgando suas apresentações e convidando a população, anúncios nos relógios digitais, abrigos de ônibus, TV do metrô e spots em rádios, além da divulgação espontânea pelos diversos veículos de imprensa, inclusive o portal UOL.

Neste ano, a Virada Cultural será a Virada da Solidariedade. A Prefeitura vai disponibilizar tendas de coleta em todas as 12 arenas de shows, em cada acesso de entrada. A contribuição é voluntária e os participantes da Virada podem doar alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza para a população do Rio Grande do Sul".