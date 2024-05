Virada Cultural da Solidariedade tem 'camarote' na quebrada

A Virada Cultural da Solidariedade, que acontece hoje (18) e amanhã (19) em São Paulo, contou com um "camarote VIP" para os moradores nos arredores da Arena Parelheiros.

O que aconteceu

Pela primeira vez, Ivan Nascimento, 36, assistente de logística, Fabiano Norba, 36, motorista de caminhão, e Paloma Oliveira, 31, pedagoga, participam da Virada Cultural e aprovam a descentralização do evento: "Eu nunca fui na Virada Cultural do centro porque é longe, sabe? Mas agora, eu e meus amigos estamos com a virada na porta de casa", afirmou Ivan, que veste uma camisa da Argentina e está sentado em uma cadeira de praia".

Estreia com 'camarote' particular. O trio acompanhou a preparação e as passagens de som tomando cerveja na laje de casa — a poucos metros do Palco Parelheiros, zona sul da capital paulista.