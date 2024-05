Virada Cultural arrecada doações para as vítimas das enchentes do RS

A Virada Cultural que ocorre neste sábado (18) e no domingo (19) em várias regiões de São Paulo arrecada doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A Virada Cultural do Pertencimento, que passou a se chamar da Solidariedade, está com pontos de coleta espalhados pela cidade. "Sob o lema 'Unidos pela Solidariedade: a Virada Cultural de um só país', o evento arrecada doações para o Rio Grande do Sul por meio de tendas de coleta disponíveis em todas as 12 arenas, em cada acesso de entrada", disse o comunicado.

"A prefeitura convida a todos os participantes a fazerem uma contribuição voluntária de um quilo de alimento não perecível, garrafas de água potável, ítens de higiene e limpeza", informou.