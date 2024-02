Após briga com César, Nero vai parar no hospital em 'Fuzuê'

No capítulo de quinta (15), da novela "Fuzuê' (Globo), Nero (Edson Celulari) passa mal e vai parar no hospital após briga com César (Leopoldo Pacheco).

Tudo começa quando o dono da Fuzuê vai até Montebello confrontá-lo. "Ah, não! O que você veio fazer aqui, Nero?", questiona o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). "Vim dizer que a sua farsa acabou!", responde o ex-feirante.