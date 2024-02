'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 12 a 17/02

Sandra liga para Pascoal, que não desconfia da armadilha. Nero procura Maria. Maçarico vê Pascoal no bairro e avisa a Merreca. Sandra questiona Barreto sobre o equipamento de escuta. Preciosa segue o carro de Pascoal. Sandra consegue a confissão de Pascoal sobre o golpe em Maria. Merreca intercepta o carro de Pascoal, e Sandra foge. Preciosa é capturada por Pascoal. César chega à casa de Maria e confronta Nero. Luna e Miguel encontram Sandra. Pascoal usa Preciosa para tentar escapar da polícia. Cecília surpreende Pascoal.

Terça-feira, 13 de fevereiro

Pascoal é atingido por Cecília. Luna discute com Preciosa. Soraya expulsa Francisco e Merreca da casa de Gláucia. Pascoal confronta Cecília ao vê-la presa. Preciosa se frustra com a falta de acolhimento de Heitor. Julião avisa a César que invadirá o apartamento de Pascoal. Preciosa vai com Rui até a casa de Pascoal. Miguel e Luna se reúnem com o advogado do banco. Barreto encontra Julião, Preciosa e Rui no apartamento de Pascoal.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Preciosa engana Barreto e ajuda Julião e Rui. Miguel e Luna não conseguem um acordo com o banco. Preciosa encontra um papel com a suposta senha de Pascoal. Vânia faz um pacto com Bebel. César repreende Preciosa por invadir o apartamento de Pascoal. Mercedes e Lampião têm uma crise de espirro ao se encontrarem. Miguel auxilia Cecília em seu depoimento. Preciosa procura Pascoal na delegacia. Barreto conta para Miguel sobre Julião. Preciosa afirma a Rui que descobrirá o paradeiro do tesouro de Maria. Luna tira satisfação com Julião.

Quinta-feira, 15 de fevereiro