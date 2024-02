Fãs resgatam participação de Fernanda na TV há 10 anos: 'Tão diferente'

Fãs do BBB 24 (Globo) resgataram nas redes sociais na tarde de hoje uma antiga participação de Fernanda, sister do programa, no Amor e Sexo, antigo programa comandado por Fernanda Lima.

O que aconteceu

A participação tem cerca de 10 anos.