Nove meses após BBB, Juninho enfrenta dívida e diz não ter internet em casa

As coisas não saíram como imaginava, e eu estava muito duro. O que eu pensei? 'Vou ter que voltar a trabalhar de moto'. As pessoas que estavam comigo olharam para mim e falaram: 'Não faz isso, vai dar merda. As pessoas vão achar que você está fracassando'. Falei que daqui a pouco eu seria preso, precisava pagar pensão.

Juninho conversou com Nizam, amigo que fez durante o confinamento no BBB, antes de começar a vender conteúdo adulto. "Ele disse que eu tinha um perfil que se encaixaria, acreditava que eu teria sucesso. Foi o que aconteceu, tive um 'boom' inicial muito bacana no primeiro mês de trabalho."

As despesas não param. Eu tenho uma filha de 20 anos e pago pensão. Eu tenho que viver também, né? Vender conteúdo foi a forma que encontrei de ter esse retorno financeiro mais rápido.

Splash foi até a casa do ex-BBB no Catumbi, próximo ao Túnel Santa Bárbara, que liga o centro à zona sul do Rio de Janeiro. É a mesma residência que ele vivia antes do BBB, próximo a sua mãe e de velhos amigos. Ele diz que não pretende se mudar porque ali tem uma boa rede de apoio e está em um lugar de fácil acesso a boa parte da cidade, incluindo rodoviária e aeroportos. O ex-BBB conseguiu quitar as dívidas meses após o reality, mas quer consolidar o dinheiro das publicidades e da plataforma adulta para assumir algumas despesas fixas e maiores, como colocar internet e reformar a casa.

A rotina do ex-BBB se divide atualmente entre as entregas comerciais nas redes sociais, conteúdos produzidos durante as entregas de moto e cuidados com a saúde. Juninho costuma frequentar a academia e correr na praia, ao menos, duas vezes na semana. Apesar de não ganhar quanto esperava com o BBB, ele acredita que seria impossível ter essa rotina se não fosse o reality —antes, ele trabalhava cerca de 12 horas seguidas por dia como motoboy.

Eliminação após "treta" com Alane

Eliminação do carioca foi marcada por um desentendimento com Alane. Durante o programa, paraense afirmou que teria sido assediada pelo participante. "Quero que saiba que lá fora, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata. Lá fora, eu te pegaria fácil", disse Juninho para a atriz em uma das festas da edição. Alane reclamou da abordagem em conversas com outros participantes.