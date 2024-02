Bin Laden analisa treta e alfineta sister no BBB 24: 'Inconveniente'

Ele criticou Fernanda. "Achei muito inconveniente o que a Fernanda fez".

Lucas concordou com o aliado e também criticou Fernanda. "O pior é que eu ia conversar com ela hoje sobre a parada do Sincerão. Querer jogar comigo, mas ter me trocado pela Leidy e pela Raquele, tipo na ordem de preferência".

Os dois analisaram que Fernanda ficou mais próxima de Juninho nos últimos dias.

