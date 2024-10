Mãe de Davi defende filho após processo de ex-mulher e a culpa por críticas

A mãe de Davi, Elisangela Brito, defende campeão do BBB 24 (Globo) após processo de Mani Rego.

O que aconteceu

A mãe do ex-BBB diz que o filho e a ex não tinham uma união estável. Recentemente, Mani Rego entrou com uma ação na Justiça pedindo o reconhecimento e a dissolução da união estável com Davi — que seria obrigado a dividir os ganhos do reality show com ela.

Elisangela Brito opinou que ela "ficou famosa" às custas do filho. "Teria até vergonha [de pedir o reconhecimento de uma união estável]. Se nada tivesse acontecido, Davi daria a ela [dinheiro], daria porque tem um bom coração. Primeiro que ela mudou de vida, o cabelo dela não é mais o mesmo, as roupas não são mais as mesmas, o ambiente que ela vive não é mais o mesmo. Ela se tornou pública evidenciando o nome de Davi", disse ao podcast PodZé.