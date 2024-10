Juliette surpreende ao revelar 'mixaria' que Globo paga para entrar no BBB

Em seguida, a cantora questionou: "15 mil de quê?". Blogueirinha falou que esse falou seria de "contratos de publicidade". Foi nesse momento que Juliette revelou o valor recebido para entrar no BBB. "Deixe de ser faladeira. Eu sei que lá dentro, quando você entra, você ganha um salário mínimo", contou.

Juliette marcou história com o BBB 21. Aquela edição, que também revelou Gil do Vigor, foi um sucesso de audiência, e alavancou a popularidade da paraibana, que saiu do reality com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. No pós-reality, ela seguiu carreira de cantora.