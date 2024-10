Por que cachê de A Fazenda é bem superior ao do BBB; compare valores

Campeã do BBB 21, Juliette revelou que recebeu um salário mínimo para participar do reality show. Oficialmente, a TV Globo não comenta qual valor paga aos participantes que assinam contrato para ficarem confinados no programa.

Desde 2020, a Globo passou a incluir famosos no reality, e o cachê das celebridades é bem maior em relação ao que recebem os anônimos. Quando comparado com o valor pago por A Fazenda (RecordTV) aos seus participantes, que no caso são todos famosos, o reality rural oferta cachê maior que aquele pago pela Globo, até mesmo em comparação aos membros do time Camarote. A Record também não divulga oficialmente o cachê que oferta aos peões.

Compare os valores

Juliette contou que recebeu um salário mínimo quando entrou no BBB 21. Na época, esse valor seria equivalente a R$ 1.100. Splash descobriu que, na verdade, os participantes Pipoca assinam contrato em que topam receber um salário mínimo por seis meses e R$ 500 por cada semana no jogo. Ou seja, quanto mais tempo você ficar confinado, maior será o valor recebido ao final por tempo de participação, fora prêmios conquistados em dinâmicas do jogo e o valor pago ao top três.