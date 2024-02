Com Rodriguinho e Pitel cômicos, Fernanda é candidata a nova vilã do BBB

Alane, 24, e Fernanda, 32, protagonizam uma grande treta no BBB 24 (Globo). Fernanda citou a forma física da colega e também fez alusões grosseiras aos problemas intestinais de Alane.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, vislumbra que Fernanda começa a se enunciar como o mais nova grande vilã do BBB 24. "Tirando o contexto Davi-Wanessa-Yasmin, quem é a vilã do BBB 24? Quem tem os aspectos de vilã? É a Fernanda. Ela tem um ar vilanesco, sarcástico. Já se questionou em relação até mesmo à amizade com a Pitel. Ela é meio vilãzinha."