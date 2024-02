Patrocinador do BBB 24 sugere próximo Paredão fake; fãs reagem

Patrocinadora do BBB 24 (Globo), a Seara fez uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter) na noite de ontem (30) questionando sobre a possibilidade do próximo Paredão do programa ser falso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"E se o próximo paredão for fake, hein, Boss? Quem ia gostar?", diz a publicação.