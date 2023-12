'Terra e Paixão': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 11 a 16/12

Irene aconselha Antônio a tentar sabotar a herança dos filhos de Aline por vias legais. Kelvin confessa a Ramiro que teme ser suspeito da morte de Agatha. Dirceu avisa a Irene que está chegando a Nova Primavera. Antônio fica irritado ao saber por Silvério que os filhos de Aline serão legalmente seus herdeiros, e resolve fazer uma proposta à professora. Petra conta a Luigi que pensa em sair da cidade para ser voluntária em alguma ação social. Petra tem uma lembrança com Dirceu durante um sonho. Andrade sofre e pede ajuda a Gladys. Dirceu entra no quarto de Petra.

Sexta-feira, 15 de dezembro

Antônio manda seus peões seguirem Aline e sua família. Petra conta a Marta que viu pela primeira vez, em sonho, o rosto do homem que a assediava. Lucinda ameaça Andrade com nova medida protetiva. Graça fica constrangida com a aproximação de Dirceu. Jonatas pede Graça em namoro. Petra visita Aline e ambas são surpreendidas por um bilhete ameaçador. Flor avisa a Jussara que tem um homem as seguindo. Marino diz a Caio e a Aline que não há provas contra Antônio. Rodrigo se oferece para abrigar Aline no convento de sua irmã. Petra é hostil com Dirceu.

Sábado, 16 de dezembro

Dirceu se preocupa com a reação de Petra. Aline decide sair de Nova Primavera para se proteger de Antônio. Gladys e Tadeu assinam o divórcio. Petra diz a Luigi que foi Dirceu quem abusou dela na infância. Petra confronta Dirceu. Gladys manda Tadeu sair de casa. Antônio pede ao capanga que descubra o esconderijo de Aline. Natercinho pede a Tadeu para contracenar com Anely no filme, em troca da permissão para as filmagens nas terras de seu pai. Petra fica com medo quando Dirceu entra em seu carro pedindo uma carona.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.