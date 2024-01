Esquecidos? Veja quem sumiu ou perdeu espaço na trama de 'Terra e Paixão'

Cada personagem carrega uma trama própria em uma novela, principalmente quando são obras abertas e têm a chance de mudar conforme a audiência. Em "Terra e Paixão", que chega ao fim nesta sexta-feira (19), diversos personagens tiveram seus rumos alterados ou, simplesmente, foram esquecidos durante a evolução da história escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.

Veja personagem que desapareceram de "Terra e Paixão" ou perderam espaço

Odilon (Jonathan Azevedo): no início, o professor de Krav Magá aparecia bastante por ser o ciumento namorado de Anely (Tata Werneck). Após o término do namoro, ele perdeu espaço para Luigi (Rainer Cadete) no coração da amada e nas cenas da novela rural. Aparece ocasionalmente dando canja no bar da cidade — sim, virou um cantor "desconstruído".

Elias (Lourinelson Vladmir): o ex-marido tóxico de Mara (Renata Gaspar) sumiu após o fim da relação. Foi da repulsa ao anonimato. Passa semanas sem aparecer na tela.