Kelvin e Ramiro se casam na cadeia e dão vários beijos no último capítulo

Durante visita na cadeia, Ramiro assume a paixão pelo namorado. "Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Você ensinou pra mim a coisa mais bonita dessa vida que é amar", afirma o peão.

O ex-criminoso pede o amado em casamento. Eles dão o segundo beijo e são aplaudidos pelos outros presos, que comemoram o amor dos dois.

Kelvin e Ramiro se casam na prisão. O dono do bar é levado até o altar por Zezinho (Marcio Tadeu).

A união é celebrada por uma juíza transexual. Todos os personagens do núcleo do bar da Cândida (Susana Vieira), e até a psicóloga Marta (Kika Kalache), estavam presentes comemorando o amor do casal gay, que dá o terceiro beijo do último capítulo.

Durante o show de Michel Teló em Nova Primavera, vários casais aparecem juntos. Kelvin e Ramiro são flagrados dando mais um beijinho.

Nas redes sociais, os fãs do casal comemoraram. "Pra mim mais do que um pedido de casamento isso foi um grito de liberdade. Ver o Ramiro tao liberto, gritando pra tudo e todos o quanto ama o Kelvin e ainda recebendo a vibração e aceitação de todos ao redor foi a coisa mais linda do mundo! Histórico!", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).