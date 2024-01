'Impecável': telespectadores comentam último capítulo de 'Terra e Paixão'

Na noite de sexta (19), a novela "Terra e Paixão" (Globo) chegou ao seu fim após 221 capítulos. Nas redes sociais, os telespectadores comentaram as principais resoluções dos personagens.

A morte de Antônio (Tony Ramos), o destino de Irene (Gloria Pires), a recuperação de Lucinda (Débora Falabella) e o beijo de Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) foram alguns dos assuntos comentados pelos usuários do X (antigo Twitter). "'Terra e Paixão' encerra hoje com seu maior dever cumprido: estancar a crise de audiência que retornou com a exibição de 'Travessia'! Coadjuvantes roubaram as cenas na novela e o time de vilões idem", analisou um fã da trama. "Débora Falabella foi uma das melhores de'Terra e Paixão' né! Aliás, atrizona, completa", escreveu outro.