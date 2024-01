'Terra e Paixão' valoriza veteranos em meio a cortes de contratos na Globo

Essas mudanças fizeram os personagens dos veteranos ganharem ainda mais espaço na novela de 221 capítulos. O casal vivido por Tony e Glória, os malvados Antônio e Irene, que já tinha destaque, passou a conduzir o fio da narrativa, principalmente após a chegada de Agatha (Eliane Giardini).

Aliás, a entrada de Eliane Giardini foi fundamental para reverter a audiência morna e movimentar a trama, tanto que a principal pergunta desse último capítulo é "quem matou Agatha?".

A chegada de Agatha também deu mais espaço para Angelina, a governanta dos La Selva vivida pela atriz Inez Viana, e para Flávio Bauraqui, o Seu Gentil. Os dois são peças-chave para entender o desfecho da trama e da morte tão misteriosa.

Essa realidade de valorização dos veteranos vai na contramão das novelas exibidas nos últimos anos no Brasil. Cada vez menos atores acima dos 50 e 60 ano estão no ar com personagens centrais — e não só aqueles que são mães ou pais dos personagens.

Além disso, "Terra e Paixão" aconteceu em momento que a Globo tem cortado contratos de exclusividade com seus medalhões, geralmente, atores com altos salários. Nomes que são joias exclusivas da emissora há décadas veem seus contratos serem encerrados. Poucos são os que ainda têm contratos fixos e de longa duração. Tony Ramos e Eliane Giardini estão nesse seleto grupo, enquanto Glória Pires vai passar a trabalhar na emissora apenas por obra a partir de 2024 — nesse caso, por opção da atriz que quer buscar novos projetos no cinema ou até mesmo em plataformas de streaming.

Dar destaque aos veteranos não quer dizer fechar os olhos para os iniciantes. Pelo contrário, é preciso haver um equilíbrio. Afinal, os novatos trazem frescor às produções e novas ideias, além de serem os veteranos de amanhã.