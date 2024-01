Ainda tem dúvida? Veja diferenças e semelhanças de 'Pantanal' e 'Renascer'

Marcos Palmeira como José Leôncio em "Pantanal", em 2022 Imagem: Divulgação / TV Globo

Outra semelhança é que os protagonistas têm vizinhos malvados e filhos que se envolvem com os herdeiros de seus rivais. Em "Pantanal", o inimigo de Zé Leôncio era Tenório (Murilo Benício), pai de Guta (Julia Dalavia), namorada de Tadeu (José Loreto) em parte da trama. Agora, o rival do coronelzinho é Egídio (Vladimir Brichta), pai de Sandra, que se envolve com João Pedro (Juan Paiva), caçula de Zé Inocêncio.

O Cramulhão é o mesmo? Não. Interpretado por Gabriel Sater, o Cramulhão tinha carne e osso em "Pantanal", algo bem diferente de "Renascer". Em 1993, ele aparecia como um diabinho em forma de boneco dentro de uma garrafa para aconselhar José Inocêncio, agora, ganhará vida em alguns momentos graças ao uso de computação gráfica e recursos em 3D. Gabriel Sater apareceu no primeiro capítulo de "Renascer", mas como Rachid.

Gabriel Sater como Trindade, quem encarnava o Cramulhão, em "Pantanal" Imagem: Globo/Victor Pollak

Mulheres submissas escritas de maneira diferente em relação à década de 1990. Maria Bruaca (Isabel Teixeira) foi um dos destaques de "Pantanal". Ela tolerava maus-tratos e traições, algo similar a Dona Patroa (Camila Morgado) em "Renascer", que sofre nas mãos do marido machista Egídio. As duas, no entanto, têm nuances diferentes das personagens exibidas há 30 anos e encaram suas realidades com empoderamento a partir de determinado momento.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) foi um dos destaques de "Pantanal" Imagem: Globo/Divulgação

Assim como "Pantanal", "Renascer" também tem uma história de vingança. Na primeira história, Muda (Bella Campos) chegou ao Pantanal com o objetivo de vingar sua família. Agora, Mariana (Theresa Fonseca) aparece de maneira misteriosa e dúbia após crescer na rivalidade entre sua família com José Inocência — ela, no entanto, acaba se apaixonado pelo rival de sua família.