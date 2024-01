Quem matou Agatha? Irene impune! Veja como terminou 'Terra e Paixão'

"Kelvinho, você é o amor da minha vida, você me ensinou a coisa mais bonita dessa vida, que é amar... Você quer casar comigo, Kevin?", perguntou ele, aos berros, na frente dos outros detentos e policiais. "Você tá louco?", disse Kelvin: "É o que eu mais quero", respondeu Kelvin. Logo depois os dois se beijaram na frente de todos. Os detentos aplaudiram.

Vestidos de branco, os dois se casaram no pátio do presídio e trocaram um beijão. Entre os convidados estavam todos os colegas de Kelvin do bar da Cândida (Susana Vieira). Luana (Valéria Barcellos) foi quem pegou o buquê. "Essa união prova que o que deve ser colocado acima de tudo é o amor", disse a juíza de paz.

Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) se beijam no último capítulo de 'Terra e Paixão' Imagem: Reprodução/Globo

Mais prisões

Dr Silverio, advogado de Antônio, foi preso por ajudar fuga do todo-poderoso. Ele foi preso enquanto bebia em bar e pensava nos crimes cometidos para acobertar o ex-patrão.

Tadeu (Claudio Gabriel) também é preso, momentos antes da pré-lançamento do seu primeiro filme, "A Rainha Delícia". Ele foi preso enquanto se arrumava no quarto com Enzo (Rafael Gualandi). No entanto, o delegado deixou que o cineasta participasse da estreia do filme.