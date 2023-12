Após briga, Antônio e Irene são flagrados fazendo sexo em 'Terra e Paixão'

Os dois vão para o escritório e começam uma grande discussão. "Anda, diga de uma vez o que você veio fazer aqui. Eu sei que você não dá ponto sem nó, Irene, algum interesse você deve ter nessa visita. Ou será que veio só pra estragar o meu momento e tirar a minha paz?", assim inicia a discussão.

Os convidados ouvem um barulho vindo do escritório e correm para ver se está tudo bem. Ao chegar lá, eles flagram o casal aos amassos no escritório.

Irene e Antônio sobem para o quarto e continuem o sexo por lá. "Bandido", xinga ela no momento quente. "Salafrária... vigarista!", responde ele enquanto a transa acontece.

Logo após, os pais de Petra reatam o casamento. "Eu senti tanto a sua falta, Antônio. E eu, que sou um bicho xucro, não tinha me dado conta da falta que você me fazia. Mas agora parece que está tudo perfeito, tudo como deve ser", afirma Irene depois do sexo.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.