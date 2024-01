O que falta ser resolvido no último capítulo de 'Terra e Paixão'?

Segundo informações do jornal O GLOBO, o ator Rodrigo Lombardi aparecerá em uma participação especial que envolve o final da vilã na novela. Ele será o novo namorado da mãe de Petra (Débora Ozório).

Quem matou Agatha?

Um dos principais mistérios de "Terra e Paixão" parecia já ter sido solucionado, quando Angelina (Inez Viana) assumiu que envenenou a mãe de Caio e que Antônio a empurrou da escada. Mas essa não é a verdade, em conversa com Gentil (Flávio Bauraqui), a governanta confessou que mentiu em seu depoimento.

Em conversa com Splash UOL, a atriz Eliane Giardini revelou que foram gravados 9 finais para a morte de Agatha. "Nem eu sei [o final]. Vou dizer sinceramente para você: nós gravamos nove finais. Até li, outro dia no Twitter, alguém falando 'haja coluna para Agatha ficar naquela posição da escada tantas vezes'. Porque é uma trinca. Tem a história do envenenamento, a do empurrão e a do tiro. Nós gravamos várias possibilidades e não está escolhido, pelo menos, ninguém me falou", contou.