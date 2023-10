'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 23 a 28/10

Segunda-feira, 23 de outubro

Luna pede para conversar com Miguel. Merreca desconfia do acordo de Barreto. Preciosa se assusta ao ver a notícia sobre sua prisão no jornal. Luna termina o namoro, e Miguel fica arrasado. Preciosa ganha dinheiro de suas seguidoras. Pascoal organiza uma coletiva de imprensa para anunciar sociedade com Preciosa no comando da Conde de Montebello. Cláudio acompanha a equipe que fará a vistoria na Fuzuê, e uma pessoa observa tudo de longe. Maria Navalha incentiva Merreca a aceitar a proposta de Barreto. Os jornalistas ficam chocados com o discurso de Heitor em defesa da esposa. Preciosa pede para Alícia pegar as chaves de lua e sol com Nero. Maria Navalha diz a Luna que voltará a cantar no Beco do Gambá. Bebel questiona Preciosa sobre a sociedade com Pascoal. Luna e Maria Navalha descobrem que são descendentes da Dama de Ouro.

Terça-feira, 24 de outubro

Bebel se assusta com o comportamento de Preciosa. Pascoal negocia com um fornecedor de caráter duvidoso. Cecília conta para Luna e Maria Navalha que Cata Ouro sabe sobre a história da Dama de Ouro. Preciosa confabula com Pascoal sobre o golpe que dará em Luna. Luna agradece a ajuda de Fernanda com as negociações de suas biojoias. Começa a reunião com as candidatas para o Rainha da Fuzuê. Miguel planeja uma estratégia para conseguir informações sobre o tesouro com Preciosa. Maria Navalha exige falar com Nero. Barreto recebe as informações sobre a cruz de ouro e fica preocupado. Luna estranha quando Jefinho diz que ainda não fechou contrato com Tonico Valverde. Olívia procura Luna.

Quarta-feira, 25 de outubro

Luna conta a Olívia que terminou com Miguel. Domingos questiona Jefinho sobre a assinatura do contrato com Tonico Valverde. Maria Navalha paga a dívida de Luna com Nero. Preciosa anuncia aos jornalistas o evento de lançamento de sua nova coleção de joias exclusivas. Bernardo sofre bullying no colégio, e Valentina o ajuda. Barreto chama Luna e Preciosa para irem à delegacia. Miguel tem uma ideia para se aproximar de Preciosa. Pascoal afirma a Vânia que reerguerá a Conde de Montebello. O clipe de Jefinho é divulgado, e todos que assistem ficam impactados. Miguel se oferece para ajudar Preciosa. Nero elogia Francisco pelo andamento do Rainha da Fuzuê. Luna se surpreende ao ver Miguel ao lado de Preciosa.