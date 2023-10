Quem é Junno Andrade em 'Fuzuê'? Marido de Xuxa chega para ajudar Jefinho

Para turbinar a imagem de Jefinho, Tonico ainda sugeriu que o rapaz fizesse dois projetos paralelos: além de seguir com a carreira solo, o empresário incentivou o cantor a fazer uma dupla com Luna, já que os dois roubaram a cena na Globo e viraram o "casal" sensação do momento.

O problema é que Jefinho não acredita que Luna vai aceitar formar a parceria. Indeciso, o jovem vai demorar para assinar contrato com o mandachuva, atitude que deixará Tonico irritado.

Apesar da vontade de ajudar Jefinho, o empresário não é santo. Junno Andrade deixou claro que, antes de apoiar o artista, Tonico Valverde pensa em seus próprios interesses.

"Tonico Valverde é aquele empresário que quando dá errado, a culpa é do artista, e quando dá certo, foi ele quem fez. A gente conhece um monte desse tipo. É um empresário goiano, que conhece tudo do sertanejo, que tem aquela coisa de vender o sonho para quem está começando."

Junno Andrade, em entrevista ao gshow

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.