Após atrito com Merreca, Pascoal escolhe nova vítima em 'Fuzuê'

Luna pensará em Miguel e Jefinho (Micael Borges). Bebel se encontrará com Maria Navalha (Olivia Araújo) no Beco do Gambá.

Preciosa vai planejar se vingar de Luna. Olívia (Jessica Córes) dirá a Miguel que voltará para Portugal.

Por fim, Jefinho e Luna vão se aproximar.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.