O que Jaque, Rachel, Nadja e Kally falaram no Rancho do Fazendeiro?

Na tarde de sábado (07), a fazendeira Jaque chamou as amigas Rachel, Kally e Nadja para curtirem alguns momentos sozinhas no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 2023 (RecordTV).

As quatro curtiram os privilégios do Rancho, como comidinhas exclusivas e bebidas alcoólicas, e aproveitaram o momento para falar de jogo e sobre alguns peões:

Votos

A fazendeira Jaque contou para as aliadas que sua indicação será Yuri.

Rachel e Kally declararam que votarão em Tonzão essa semana.

Um novo grupo se formando

Nadja diz para as amigas tomarem cuidado com Cezar Black e afirma que existe um novo grupo liderado por ele se formando.

Pessoa alerta que, com a saída de Laranjinha e Nat, o grupo do Paiol está maior e mais perigoso: "Eles vão atacar aqui, vocês se preparem. O Cezar está pegando pessoas para defender ele".

Marcia Fu

Kally afirma que desde sempre achou Marcia sem opinião: "Minha opinião com a Marcia foi de cara. Eu fui a primeira pessoa a chegar pra ela, eu disse 'você é maria-vai-com-as-outras'".

Rachel diz que a peoa "não é autêntica".

Nadja só ficou sabendo no Rancho que foi a esportista a responsável pela fofoca de que Jaque teria falado que Simioni não precisaria estar no reality, pois já é rica.

Rachel sobre não chamar Fu de Mamusca: "Eu nem chamo ela de Mamusca. Eu chamo de Márcia! Ela não é minha mãe e não é mãe de ninguém. Na primeira oportunidade de mandar um 'filhinho' pra Roça, ela vai mandar!"

As peoas concluem que Márcia é jogadora e que 'já sacaram o jogo dela'.

O pré-confinamento de Kally

Kally revelou que não conhecia o PlayPlus, o serviço de streaming da Record, onde é exibido o pay-per-view de A Fazenda.

A peoa contou que recebeu uma pasta enorme com direcionamentos da equipe, mas preferiu não ler. "Me deu uma pasta desse tamanho aqui. E eu não li, primeiro porque não tive tempo, tava agoniada para arrumar minhas coisas, ver as roupas, ver tudo pra vir pra cá. E outra, é ser eu, sendo cancelada ou não, vou ser eu."

Cariúcha

Jaque conta que Cariúcha queria tentar chamá-la de preconceituosa: "Ela queria que eu debatesse para eu sair como preconceituosa. Só que me levantei e saí."

Segundo as peoas, Cariúcha está melhor nos últimos dias, mas por causa da fala de Galisteu.

Rachel disse que vai processar a Cariúcha por falsa acusação de racismo: "Eu vou processar por denúncia falsa de racismo, porque não cometi racismo, e ela diz que eu cometi racismo. Ela me chamou de vadia, veio pra cima de mim, dois caras que tiveram que segurar ela. Tentativa de agressão física, não vou desculpar."