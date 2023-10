Adriane Galisteu alerta peões sobre homofobia com Lucas: 'Inaceitável'

Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda 2023 (Record), se pronunciou durante a edição ao vivo desta quarta-feira (04) sobre os acontecimentos da última madrugada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Após a exibição dos VT's dos acontecimentos, Galisteu conversou com a sede, aparecendo para eles na TV, algo que não é usual:

"Hoje eu tô aqui diferente, porque tenho um assunto sério. Antes de seguir com o programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que se fossem necessários, alertaríamos vocês sobre temas como assédio, racismo e homofobia, e eu falo em nome da Record, da direção e em meu proprío nome", disse.

A apresentadora pontuou que falas homofóbicas foram ditas com referência a um peão, sem citar nomes.

Na última madrugada, no meio das discussões, foram ditas frases a um peão e a respeito dele com teor homofóbico. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. Não estamos alertando vocês só porque estamos em rede nacional. O que estou dizendo agora é que devemos levar pra vida. Dentro de casa, com os amigos, onde quer que que seja. Adriane Galisteu

Já passou da hora da homofobia e de qualquer LGBTfobia acabe de vez. Não existe e nem pode existir mais espaço pra esse tipo de comportamento. Muitas pessoas no Brasil e no mundo sofrem por causa dessas questões. Que cada um de nós, cidadão, seja a força de transformação para que isso acabe de vez. Isso vale para qualquer tipo de discriminação", pontuou.

"Esse tipo de atitude é crime e a insistência nisso pode levar até à expulsão do programa. São assuntos sérios e que merecem ser tratados com todo cuidado", disse.

Chegou o momento da Galisteu conversar com os peões sobre falas que rolaram durante a madrugada #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/KvYX6yFQJW -- A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2023

O que aconteceu?

Após a formação da segunda roça, Lucas discutiu com Darlan Laranjinha.

O peão foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri, Cariúcha e Simioni.

Alguns dos comentários foram "chupa pau", "put*nha barata", "put*nha safada".

Mais cedo, a emissora havia informado que se pronunciaria no programa ao vivo, e reforçou que "repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia".

Em seus Stories pessoais, a apresentadora também havia prometido "colocar os pingos nos is".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: A abordagem de Adriane Galisteu foi correta com os peões? Resultado parcial Total de 52 votos Gostei, ela foi direta e sem rodeios 34,62% Não gostei, senti falta dela citar os envolvidos 65,38% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 52 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu