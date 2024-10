Vilão e Rei do VT: Flora avalia Sacha e tenta reverter jogo: 'Esquecer ele'

Em seguida, Flora disse acreditar que Sacha irá para a final do reality e que ele "aparece muito mais". "Acho que sai o Yuri, sai uma galera, mas não o Sacha. E se continuar dando palco pro Sacha, em votação, em dinâmica... o Sacha aparece muito mais do que muita gente que fica o dia inteiro acordada, Flor. Ele é o Rei do VT", afirmou.

Ao colocar Sacha sob os holofotes, os peões entregam o jogo a ele, disse Flora. "Tem que esquecer o Sacha, senão vai dar o prêmio na mão dele", disse. "Quarta Roça do cara já, gente. Quarta Roça hoje. Até pro Zé eu falei, esquece."

Flora ainda disse que Sacha "é o vilão", e por isso os espectadores deixariam ele no reality. "Querem pessoal que irrita os outros mesmo. Mas se o Zé não de corda e nem ficar brigando, acaba. Aí pode ser que tirem. Eles já não estão brigando."

A gente tá de coadjuvante, eles são os atores principais. Isso tá me incomodando. Tem que ter novas coisas. A Galisteu falou, tá engessado (…) Tem que criar novos embates. Dinâmica do Faro amanhã, esquece Sacha. É o único jeito de apagar ele do jogo Flora Cruz

Flora ainda afirmou gostar de Yuri, que está na roça, mas torce pela sua eliminação. "Ele é mandado", disse. "Ele (Sacha) é um líder nato, isso é verdade. Mas quem segue ele quem quer", avaliou Flor.

Ao final, Flor e Flora disseram que as "12 torcidas" Conseguiriam tirar Sacha ou Yuri nesta roça. "Meus próximos [votos] vai ser no Gui ou no Yuri, dependendo", disse Flora.