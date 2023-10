'Nem sabia o que era PlayPlus', afirma peoa de A Fazenda 2023

Na tarde de sábado (07), a fazendeira Jaque chamou Rachel, Kally e Nadja para curtirem alguns momentos sozinhas no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 2023 (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Depois de confessar que irá indicar Yuri para a Roça, Jaquelline continua conversando sobre vários assuntos com as três amigas. Então, elas falam sobre o público estar vendo tudo, por 24 horas.

Nesse momento, Kally afirma que não conhecia o PlayPlus, e contou alguns bastidores sobre seu pré-confinamento. "Mas lá para o público do sofá não é 24 horas, pois nem eu sabia o que era Playplus", revela ela, falando sobre o público que assiste apenas a edição transmitida na Record.

A peoa fala que só conheceu o PlayPlus quando foi chamada para o programa. "Eu só soube quando contratei uma pessoa, que tinha uma equipe e me disse 'eu assisto 24 horas reality, faz isso faz aquilo", eu disse 'vou fazer nada, não encha meu saco, porque vou ser eu e acabou'", contou.

Kally contou que recebeu uma pasta enorme com direcionamentos da equipe, mas preferiu não ler. "Me deu uma pasta desse tamanho aqui. E eu não li, primeiro porque não tive tempo, tava agoniada para arrumar minhas coisas, ver as roupas, ver tudo pra vir pra cá. E outra, é ser eu, sendo cancelada ou não, vou ser eu", afirmou ela.