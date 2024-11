Peões do Grupão planejam pular pelados na piscina caso Sacha saia

Durante conversa na academia da A Fazenda 16, os peões planejaram pular pelados na piscina caso Sacha seja o eliminado da sexta roça, na noite desta quinta-feira (31).

O que aconteceu

Camila, Yuri e Sacha estão disputando a roça da semana.

Flor, Sidney, Gilsão, Gizelly, Babi e Zé Love, peões do Grupão, disseram que, caso o ator saia do jogo, vão pular na piscina escondendo apenas as regiões íntimas.