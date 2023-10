Kally diz ter ficado 'com dó' de Márcia em treta: 'Tudo em cima da coitada'

Kally Fonseca confessou para Cezar Black que teve pena de Márcia Fu quando a atleta foi alvo de algumas peoas ontem, em A Fazenda 2023 (RecordTV). Após a gravação para o Hora do Faro, Márcia discutiu com Simioni e, logo em seguida, com Jenny Miranda.

A vocalista do Cavaleiros do Forró afirmou que se preocupou com a atleta, ainda que acreditasse que ela estava errada.

Kally: "Por mais que ela tenha experiência de vida, talvez ela esteja perdida aqui dentro, sem saber o que fazer. Ela não sabe nem como fazer. Vai vendo essas situações, esses jogos da discórdia, e talvez ela se sinta um pouco acuada, sem saber como se posicionar".

Kally: "Eu fiquei com medo dela passar mal com a briga que teve aqui na casa. Tem que ter cuidado. O povo aqui pega pesado. Quando vai um, vem tudinho. Veio tudinho em cima da coitada, fiquei com dó".