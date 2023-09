Com medo, Anely cancela conta no site Hot Girl em 'Terra e Paixão'

Mesmo assim, com medo de ser descoberta pela mãe de Cristian (Felipe Melquiedes), Anely cancela sua conta no site adulto. Mais tarde, ela desabafa com Luigi sobre tudo o que aconteceu.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.