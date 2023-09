Gilda morre em Amor Perfeito? Saiba o que acontece com a vilã após prisão

Antes de sair de São Jacinto, no entanto, Gilda fará uma última parada para conversar com Marcelino (Levi Asaf). Apesar de todas as maldades cometidas, a vilã se afeiçoou ao garoto no período em que teve a sua guarda, e pedirá perdão a ele por todo mal que o fez.

Gilda: "Eu não vou te fazer nenhum mal, meu amor. Eu só vim me despedir porque eu estou indo embora para muito longe. Nós nunca mais vamos nos ver."

Ao perceber que as autoridades se aproximam, Gilda dará um beijo de despedida no garoto e partirá com Gaspar. O problema é que os policiais fecharão o cerco contra o casal, que ficará sem ter o que fazer.

Gaspar vai sugerir que ambos se entreguem à polícia, mas Gilda estará irredutível. A megera entrará em uma estrada sem saída e pedirá que o comparsa a acompanhe.

Gilda: "Vem comigo?"

Gaspar: "Pra sempre"