Amor Perfeito se vinga e entrega final apoteótico com prisão de Gilda

Um dia da caça e outro do caçador. Por muito tempo, não faltou gente criticando a trama de Duca Rachid, Julio Fischer e Elísio Lopes Jr. E aí, eu mesmo me incluo nessa turma, não vou mentir. No entanto, no capítulo desta segunda-feira (18), fomos obrigados a engolir em seco.

Na verdade, já tem tempos que a novela evoluiu brilhantemente a qualidade de seus capítulos. Com a aguardada prisão de Gilda (Mariana Ximenes), "Amor Perfeito" entregou uma sequência à altura do que o público noveleiro merece.

Desde sábado, a dinâmica tensa da audiência de Marê (Camila Queiroz) já tinha colocado em evidência a qualidade de atuação do elenco. E aqui aproveito para uma menção honrosa pela grandiosidade de Juliana Alves, Gabz e Bukassa Kabengele. A intérprete de Wanda entregou tanta dor no olhar, que chegou a dar um nó na garganta.