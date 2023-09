Atores de 'Amor Perfeito' dão beijão em camarim da Globo; veja vídeo

O personagem de Carmo vai acabar o folhetim com a sua esposa, Verônica (Ana Cecília Costa), e sua filha, segundo o jornal O Globo. Romeu deve terminar sozinho. A trama, então, terminará sem um beijo dos dois personagens — cena que era aguardada para o último capítulo.

Antes de a novela das 6 estrear, Carmo, em conversa com Splash, disse que o personagem era um homem gay não assumido, trajetória similar a do ator. Na vida real, ele é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro há 17 anos, mas a relação só se tornou pública em julho de 2021 durante o Super Dança dos Famosos. Os dois são pais de Pedro, de 3 anos.

"É um tema de grande relevância para a gente fazer. Talvez, historicamente, desde a década de 40, a gente já tenha muitos homens como eu, na vida real, que passaram por circunstâncias parecidas. Que por muito tempo tiveram de se esconder, negar seus sentimentos."