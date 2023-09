Verônica ou Romeu? Final de Érico em 'Amor Perfeito' divide o público

O último capítulo mostrou que o advogado escolheu seguir com seu casamento com Verônica, apesar de não negar seus sentimentos e o passado que teve com Romeu. Nas redes sociais, parte do público comemorou a decisão, enquanto outros lamentaram o fim do romance gay do personagem.

Putz, Érico e Romeu flopou? 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#AmorPerfeito -- Living J-hopefuly | ♡ TO ETERNITY ♡ (@UiverseB_ARMY) September 22, 2023

Eu prefiro o Érico com a verônica, amei a construção deles durante o novela #AmorPerfeito -- Dipi🔎 (@chilentist) September 22, 2023