Final de Amor Perfeito: Gilda conquista perdão de Marcelino antes de morrer

Gilda: "Sou eu, Marcelino! Meu menino! Que saudade!... Eu vim só pra te dar um abraço, meu filho! Chega aqui, vem! Eu não vou te fazer nenhum mal, meu amor. Eu só vim me despedir porque eu estou indo embora pra muito longe. Nós nunca mais vamos nos ver."

A vilã abrirá o jogo e pedirá perdão por todas as maldades que cometeu. Gilda dirá a Marcelino que veio de origem pobre e que teve medo de perder tudo, mas que o garoto foi a única pessoa que a tratou com compaixão em toda a sua vida.

Gilda: "Sabe por que eu gosto tanto de você e sinto tanto a sua falta? Porque você foi a única pessoa nesse mundo que me olhou com compaixão. Será que você pode me perdoar por tudo que eu fiz de errado e me dar um abraço de despedida? Só um abraço e eu vou embora, juro."

"Eu posso ter cometido muitos erros, mas tem uma coisa, uma só, de que eu não me arrependo: de ter feito de tudo pra ser a sua mãe. No começo, eu fiz só pra machucar a Marê [Camila Queiroz] e conquistar o seu pai. Mas depois foi por mim mesma, porque, aos poucos, eu fui gostando cada vez mais de você."

Gilda

Marê (Camilla Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) encontrarão o filho no exato momento em que Marcelino aceitará abraçar Gilda. Apesar do desespero da mocinha, a polícia chegará logo depois, e a vilã vai se unir novamente a Gaspar para deixar a cidade.

Com a polícia em seu encalço, Gaspar vai sugerir que os dois se entreguem, mas Gilda negará. Ela o convencerá a jogar o carro de uma ribanceira e concretizará o fim trágico do casal.