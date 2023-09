'Amor Perfeito': Orlando destrói Leonel e esfrega racismo na cara do Brasil

Leonel: "O problema, rapaz, é que o seu pai só trouxe dor para mim e para a minha família. Ele foi capaz de envolver a mãe da Maria Elisa."

"Também não desprezo a dor que ele causou ao senhor. Mas o senhor tem que concordar que escorraçar o meu pai dessa cidade, sem pensar que ele tinha mulher e um filho pequeno, também causou uma dor imensa. O homem que o senhor descartou era um negro. Um cidadão de segunda classe. Por isso foi muito fácil fazer crer que ele tinha dado um golpe."

Orlando

Orlando ainda acrescentou que não foi apenas Virgílio quem pagou pelo pecado da traição. O médico deixou claro todos os perrengues pelos quais sua família passou após os atores de Leonel.

Orlando: "E não foi só o meu pai que pagou por esse erro: a minha mãe e eu pagamos também. A minha mãe morreu tuberculosa, sem que a gente tivesse recursos para fazer um tratamento decente! Meu pai, que lutou dia e noite pra ser seu sócio no hotel e na mineradora, saiu daqui sem um tostão furado, e passou o resto da vida trabalhando num modesto escritório de contabilidade, tentando se reerguer."

"E o pior de tudo, seu Leonel, é que o senhor me rejeitou antes mesmo de saber que eu era filho do Virgílio Lopes [Christovam Netto], por uma única razão: a cor da minha pele. O senhor não consegue aceitar que sua filha ame um homem de cor. E foi por causa do seu racismo, seu autoritarismo, que nós passamos por tudo isso. Sua filha foi presa, passou oito anos na cadeia, se perdeu do nosso filho, perdeu tudo."

Orlando

A conversa entre os dois fez o público vibrar nas redes sociais com as palavras de Orlando: