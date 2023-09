Final de "Amor Perfeito" homenageia membro da equipe morto em junho

Nesta sexta-feira (22), a novela "Amor Perfeito" exibiu seu último capítulo na tela da TV Globo e fez uma sensível homenagem na última cena a Marcelo Pereira, um dos membros da equipe que morreu durante o período de gravações. Logo após o "final feliz" de Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida), a seguinte mensagem foi exibida:

"Em memória do nosso querido amigo Marcelo Pereira, que sempre estará em nossos corações".

De acordo com a assessoria da TV Globo, Marcelinho, como Marcelo Pereira era conhecido por todos, era cinegrafista e participou da novela desde o seu início. O profissional faleceu repentinamente em sua casa, no início do mês de junho, e deixou todos os colegas e amigos bastante abalados.