Corno em 'Amor Perfeito', Leonel busca redenção e humilha Gilda na prisão

Principal responsável pela queda de Gilda (Mariana Ximenes) em "Amor Perfeito", Leonel (Paulo Gorgulho) se vingou da mulher no capítulo desta terça (19) no folhetim das seis. O dono do Hotel Budapeste visitou a vilã na cadeia e a humilhou com palavras fortes.

O momento colocou frente a frente Leonel com a mulher que tentou o matar. Após recuperar a memória e depor contra a vilã no julgamento de Marê (Camilla Queiroz), Leonel quis sentir o sabor da vingança ao olhar na cara derrotada de Gilda.

Antes que Gilda fosse transferida, o empresário foi à delegacia de São Jacinto, onde ela está presa, para uma última conversa com a vilã.