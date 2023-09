'Amor Perfeito': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 18/9 a 23/9

Segunda-feira, 18 de setembro

O juiz convoca Leonel a depor, e o empresário acusa Gilda de ter atentado contra ele. Gilda é presa, e todos se espantam com as revelações de Leonel. Marê comemora sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar decide deixar a cidade, e Cândida confronta Anselmo sobre a cumplicidade com os crimes do filho. Wanda pede que Sílvio saia de sua casa, e Laura apoia a mãe. Marcelino pede que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo. Justino surpreende a família com sua nova vida. Leonel retorna para a mansão. Com a ajuda de Júlio, Sônia revela a Marê e Orlando que seu filho pode estar vivo.

Terça-feira, 19 de setembro

Sônia explica sua história para Orlando e Marê, que afirma não saber se poderá perdoar a moça. Cândida se culpa pelo mau comportamento de Gaspar. Sílvio se muda de casa. Tânia diz a Justino que deseja se formar antes de casar com ele. Júlio e Aparecida confortam Sônia. Marê deduz que Marcelino pode ser Ângelo, e decide procurar Rosa. Sônia entrega sua carta de demissão a Marê. Ao descobrir que Ademar abandonou seu filho com Sônia, Ione rompe seu casamento. Leonel humilha Gilda. Marê e Orlando concluem que Ângelo é Marcelino. Marê e Orlando contam a Marcelino que são seus pais. Leonel se emociona ao saber que Marcelino é seu neto, e pede perdão a Orlando e Marê.

Quarta-feira, 20 de setembro

Resumo não divulgado pela emissora.